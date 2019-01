Kettenkamp. Am Samstag, 5. Januar 2019, ist es soweit: Nach kurzer Renovierungspause geht die Gaststätte Klaus wieder an den Start – mit dem neuen Pächter Uwe Hildebrands, der engagiert und motiviert in die Selbstständigkeit geht.

Nachdem Daniel Klaus sich entschieden hatte, den Gastronomiebetrieb nicht weiterzuführen, hat die Gemeinde die Immobilie erworben und einen Pächter gesucht. Der war mit Uwe Hildebrands erfreulicherweise schnell gefunden, der gelernte Koch erfüllt sich damit einen Lebenstraum. „Genau so ein Objekt habe ich immer gesucht, aber es ist nicht so einfach, das optimale zu finden. Jetzt passt alles“, freut sich Hildebrands.

Den Dezember nutzte er für Renovierungsarbeiten sowohl in Saal und Gaststätte, als auch in der dazugehörigen Wohnung. Gemeinsam mit seinem Ehepartner wird er auch dort wohnen. Eine Grundreinigung ist erfolgt, der Saal gestrichen, neue Gardinen sind bestellt – die Neueröffnung kann also kommen. „Ganz fertig bin ich mit den Renovierungsarbeiten aufgrund der geringen Zeit noch nicht“, erklärt Hildebrands. Im Laufe der nächsten Monate werde sich sicherlich noch einiges tun.

Sonntags gibt es selbst gebackenen Kuchen

Auch im Angebot ändert sich das ein oder andere, so plant er beispielsweise, jeden Sonntag Kaffee und selbst gebackenen Kuchen anzubieten und im Sommer den Biergarten zu nutzen. Auch eine kleine Essenskarte ist angedacht, aber alles nach und nach. Unterstützung hat er mit dem Team, das auch schon zu Daniel Klaus‘ Zeiten im Service und in der Küche gearbeitet hat, den Betrieb also gut kennt. Dafür ist Hildebrands dankbar, auch über die Reaktionen im Ort und in der Region. „Ich freue mich über die vielen positiven Gespräche, die ich zwischenzeitlich geführt habe“, sieht der Pächter positiv in die Zukunft.

Dazu gehört unter anderem eine geplante Kooperation im Bereich der Ausbildung mit einem Hotel in Ankum. Außerdem seien Vertreter der Kettenkamper Vereine bereits auf ihn zugekommen zwecks Absprache von Terminen in diesem Jahr oder haben ihr Kommen zur großen Neueröffnung zugesagt. Die beginnt am kommenden Samstag, 5. Januar, um 11 Uhr. Geplant sind Freibier und Sektempfang, Suppe zu Mittag und ein Kuchenangebot am Nachmittag. Außerdem wird ein DJ die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Öffnungszeiten und Kontakt: Montag, Mittwoch bis Samstag 16 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 23 Uhr, Dienstag Ruhetag, Telefon 05436-7229726