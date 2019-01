Ankum. Eine stolze Summe: Der Ankumer Oktoberfestclub hat insgesamt 10.000 Euro aus dem Erlös seiner Veranstaltung an Einrichtungen in der Region und darüber hinaus übergeben. Die Freude darüber war auf allen Seiten groß.

Der Vorsitzende des Oktoberfestclubs, Theo Dückinghaus, begrüßte zunächst die Empfänger der Gelder im Hotel Raming. Dann ging es an die Übergabe, der erwirtschaften Gelder im Rahmen des Oktoberfestes. 3000 Euro aus dem Spendentopf erhält der Malteser Hilfsdienst für das Projekt „Herzenswunsch Krankenwagen“. Wie Marie-Rose Freifrau von Boeselager berichtete, finanziert sich dieses Projekt, mit dem schwererkrankten Mitmenschen ein „letzter“ Herzenwunsch erfüllt wird, allein aus Spendengeldern. Umso dankbarer sei sie für die Ankumer Spende, deren Verwendung auch schon fest verplant sei.

Für einen Toberaum

Ebenfalls schon verplant sind die 4000 Euro für die Ankumer Kindertagespflege „Nimmerland“. Dankbar für die Unterstützung listeten Tanja Große-Burlage und Yvonne Schröder gleich eine Reihe von dringend erforderlichen Umbauten oder Modernisierungen auf, die nun in Angriff genommen werden können. Da werde nun die Küche zum Tobe- und Snoezelraum, die Küchenzeile werde umplatziert, ein Spielpodest solle her und andere Sachen mehr, so Tanja Große-Burlage und Yvonne Schröder.

Mehrfach hilfreich verwendet werden auch die 1000 Euro, die Sylvia Blaschczok als Schulsozialarbeiterin an der Hasetalschule Quakenbrück entgegen nehmen konnte. Da eine Familie die Kosten für das Mittagessen ihrer Tochter in der Schulmensa nicht aufbringen kann, wird nun der Oktoberfestclub für ein Jahr die Finanzierung übernehmen. Ein weiterer Teil des Geldes dient zur Finanzierung einer Schulfahrt zum Klettergarten. Davon profitieren zahlreiche Kinder. Was dann noch Geld übrig bleibe, werde auch das „total gut angelegt“, versicherte Sylvia Blaschczok.

Unkomplizierte Unterstützung

Gut angelegt sind auch die 1000 Euro, die Mechthild Wortmann stellvertretend für eine in Ankum lebende Familie in Empfang nehmen durfte. Ebenso wie die Empfänger selbst sei auch sie als Kontaktperson sprachlos über diese unkomplizierte Unterstützung, für die mit vielen Sorgen belastete Familie, erklärte die Ärztin.

Mit den verbleibenden 1000 Euro unterstützt der Oktoberfestclub schließlich den Verein „Songtaa Ghana – Gemeinsam helfen“. Wie die aus Schwagstorf stammende Vorsitzende Frauke Athmer mitteilte, hilft das Geld konkret bei der Finanzierung der schulischen Ausbildung junger Frauen in Ghana und werde ausreichen, um diese Unterstützung auch jenseits der Ausbildungsdauer fortzusetzen.

Um auch im kommenden Jahr wieder in treffender Weise helfen zu können, bleibe der Ankumer Oktoberfestclub auf Hinweise angewiesen, so Theo Dückinghaus. Diese könnten per Kontaktformular auf der Homepage oder durch direkte Ansprache der Clubmitglieder übermittelt werden.