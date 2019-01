Bersenbrück. Kommunalpolitisch war 2018 ein ereignisreiches Jahr in der Samtgemeinde Bersenbrück, schreibt Bürgermeister Horst Baier in einem Grußwort zum Jahreswechsel. Bauhofreform, Digitalisierungswelle im Rathaus und die Kostenlast des Breitbandausbaus für die kleinen Gemeinden seien Themen, die die Samtgemeinde 2019 beschäftigen dürften. Nicht zu vergessen die millionenteure Erneuerung ihrer Bäder.

Ob und wo es einen zentralen Bauhof geben solle, werde wohl intensiv diskutiert werden, so Baier. Eine Steigerung der Effizienz sei aber unvermeidbar, weil die Siedlungsflächen in den Gemeinden wachsen und mit ihnen die Arbeitslast der Bauhofmitarbeiter. Die Samtgemeinde startete 2018 eine umfassende Digitalisierung, mit Auswirkungen auf die Dienstleistungen für die Bürger. Die Breitbandversorgung verbessere sich, wenn auch langsam. Die Kostenbeteiligung macht kleinen Gemeinde zu schaffen. Immerhin habe der Landkreis Osnabrück seine Umlage gesenkt, was den Gemeinden finanziell Luft verschaffe.

Die Samtgemeinde könne mit ihren Mitgliedsgemeinden auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Die Steuereinnahmen seien nach wie vor auf hohem Niveau und die Bevölkerung wachse. Drei neue Kindergärten in Alfhausen, Ankum und Bersenbrück nahmen ihren Betrieb auf, der Samtgemeinde sei es gelungen, das Personal zu beschaffen.

Gymnasialer Zweig

Die Grundschulen in Eggermühlen und Gehrde werden saniert und erweitert für den Ganztagsbetrieb. Der Anbau in Gehrde mit einer Aula, Mensa und neuen Klassenräumen für 3,8 Millionen Euro trage neben der neuen Turnhalle zu einer deutlichen Aufwertung der Infrastruktur im Ort bei. Damit wird eine erhebliche finanzielle Kraftanstrengung zur Zukunftssicherung aller Schulstandorte abgeschlossen. „Unsere Schulen sind baulich und technisch in einem hervorragenden Zustand,“ so Baier.

Die Diskussion über einen gymnasialen Zweig an der August-Benninghaus-Schule in Ankum endete mit einem positiven Elternentscheid. Nun sei zu hoffen, dass Eltern ihre Kinder in ausreichender Zahl anmeldeten. Die Debatte sei politisch sachlich geführt worden, aber ohne einvernehmlichen Beschluss im Samtgemeinderat: Sorgen über den Bestand des Gymnasiums und der von-Ravensberg-Schule stünden im Raum. „Ich kann versichern, dass die Samtgemeinde alle Anstrengungen unternehmen wird, um eine gute Zusammenarbeit und positive Entwicklung aller weiterführenden Schulen zu gewährleisten,“ erklärt der Bürgermeister.

Gesellschaften der Samtgemeinde entwickeln sich

Das fast 45 Jahre alte Hallenbad in Ankum muss durch einen Neubau für geschätzte sieben Millionen Euro ersetzt werden. Die Samtgemeinde hofft auf Förderungen, muss trotzdem mit einer hohen finanziellen Belastung rechnen. Geplant sei ein einfaches Bad mit Schwerpunkt auf Schulschwimmen. „Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass unsere Kinder früh Schwimmen lernen. Von daher ist das Bad unverzichtbar“, so Baier. Parallel sei das Freibad in Bersenbrück zu sanieren und dort ein Kinderbecken zu bauen.

Beim Neubau der Turnhalle in Kettenkamp würden Samtgemeinde und Gemeinde Kettenkamp sehr gut kooperieren. Die Samtgemeinde arbeitet ein Klimaschutzkonzept aus und beginnt mit dem Bau eines Natur- und Umweltbildungszentrums am Alfsee. Der Nahverkehr wurde mit der Schnellbuslinie Fürstenau-Bersenbrück verbessert und muss noch weiter ausgebaut werden.

Die Gesellschaften der Samtgemeinde entwickeln sich: Die Alfsee GmbH nimmt das „Germanenland“ in Betrieb. Die Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn hat den touristischen Zugbetrieb gestartet und unterstützt den Bau eines Eisenbahnmuseums in Ankum. Die Hase-Energie vermarktet Photovoltaikanlagen und leistet damit einen Beitrag zur Energiewende. Die Hase-Wohnbau leistet mit dem Bau von rund. 100 Wohnungen einen wichtigen Anteil zur Deckung der hohen Nachfrage nach Mietwohnungen. Im Niedersachsenpark konnten weitere Ansiedlungserfolge erzielt werden.

Zum Jahresende hat die Samtgemeinde einen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag gegeben. Die Integration ihrer etwa 300 Flüchtlinge macht gute Fortschritte. Baier dankt dafür vielen ehrenamtlichen Helfern, die darüber hinaus in allen gesellschaftlichen Bereichen der Samtgemeinde wertvolle Arbeit leisten.