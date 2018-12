Feuerwehr löscht Brand in Hackschnitzellager in Ankum CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Ankum. Zu einem Brand in einem Hackschnitzellager in Ankum (Samtgemeinde Bersenbrück) ist die Feuerwehr am Samstag gegen 20.23 Uhr ausgerückt. Die Löscharbeiten waren am Samstagabend noch nicht vollständig beendet. Verletzt wurde zum Glück niemand.