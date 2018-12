Ankum Das See- und Sporthotel in Ankum präsentiert zum Jahreswechsel eine Neuheit: Erstmals findet im PSI-Ballsaal eine große Silvester-Gala statt.

Wo vor zwei Wochen beim Ball der PSI-Auktion pferdebegeisterte Gäste aus aller Welt eine rauschende Ballnacht feierten, findet am Silvesterabend eine große Party statt. „Wir sind schon relativ ausgebucht, es gibt aber noch einige Restkarten“, teilen Julia Kammeier und Lukas Menzinger von der Hotelleitung mit. Auf die Gäste warten (Einlass 18 Uhr) eine Liveband, DJ, All-Inclusive-Angebot mit Gala-Buffet und Getränkepauschale, gegen Mitternacht ein Feuerwerk am Ankumer See und ein Mitternachtsimbiss. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 05462/8820.