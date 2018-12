Die Polizei sucht drei Jugendliche, die in Bersenbrück ein Fahrrad mutwillig beschädigten. Und sie sucht den Besitzer des Fahrrades. Symbolfoto: Michael Schwager

Bersenbrück. Die Polizei Bersenbrück ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad, die sich am vergangenen Freitagabend vor dem Gymnasium an der Straße Im Dom ereignete.