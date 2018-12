Rollerfahrer schwer verletzt in Gehrde MEC öffnen

Mit Sturz mit diesem Roller endete für einen 64-Jährigen am Donnerstag in Gehrde mit schweren Verletzungen. Foto: NWM-TV

Gehrde. Bei einem Sturz am Donnerstag in Gehrde verletzte ein 64-jähriger Rollerfahrer so schwer, dass laut Polizei Lebensgefahr nicht auszuschließen ist.