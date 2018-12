Aus Kickern wurden in Ankum Kegler MEC öffnen

Aus Kickern wurden Kegler: Der Kegelklub Vier Jahreszeiten besteht seit 25 Jahren. Foto: Anita Lennartz

Ankum. Was machen Fußballer, die erkennen, dass Fußball nicht alles ist im Leben? Sie gründen einen Kegelklub. So geschehen in Ankum im Jahr 1993. 25 Jahre später kegeln sie immer noch.