Bersenbrück. Manche Ganoven geben auch über die Feiertage nicht Ruhe: Bei einem Hauseinbruch an Heiligabend in Bersenbrück stahlen die Täter Schmuck, meldet die Polizei.

Demnach ereignete sich der Einbruch In der Quakenbrücker Straße, dem Nordteil der ehemaligen B 68. Unbekannte Täter seien am Heiligen Abend zwischen 16.30 Uhr und 19.35 Uhr auf ein Grundstück gelangt und hätte ein Fenster aufaufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Schlafzimmer stahlen sie Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Bersenbrück unter Telefon 05439-9690 entgegen.