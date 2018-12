Bersenbrück. Die Oberschule von-Ravensberg-Schule Bersenbrück feiert ein kleines Jubiläum: Seit nunmehr 25 Jahren fährt die komplette 550-köpfige Schulgemeinschaft aus Schülern und Lehrern einmal im Jahr in das Eissportcenter Osnabrück.

„Seit Wochen haben sich schon alle riesig auf das Schlittschuhlaufen gefreut – handelt es sich bei der Eishallenfahrt doch um das Highlight vor Weihnachten“ schlechthin, berichten Emely und Jolina aus der Klasse 10c. Sind die fünften Klassen beim ersten Gleiten noch sehr aufgeregt, bleiben die zehnten Klassen ganz entspannt und cool, da sie mittlerweile ja schon zum sechsten Mal an dieser Schulveranstaltung teilnehmen.

Auf einen Altersunterschied wird vor Ort nicht geachtet, da Groß und Klein als eine Gemeinschaft zusammen fahren, begleitet von weihnachtlicher Musik.

An diesem Tag wird besonders viel Courage und Hilfsbereitschaft gezeigt, alle unterstützen sich gegenseitig beim Fahren und es helfen die ausgebildeten Schulsanitäter und Schüleraufsichten aus.

„Wir haben die Klassenfahrt mit unserer Klasse, dem zehnten Jahrgang und der gesamten Schule zum letzten Mal noch einmal richtig genutzt, da wir so eine schöne Möglichkeit, mit der ganzen Schule gemeinsam in die Weihnachtsferien zu starten, nicht mehr bekommen, schließen Emely und Jolina ihren Bericht. „Das war das Beste, was wir jemals gemacht haben,“ zitieren sie Lilly aus Klasse fünf.