Ankum. Wenn A-Voltigierer reihenweise klassenhöhere L-Gruppen schlagen, ist das aller Ehren wert. Sagt der Reit- und Fahrverein Ankum und handelt auf er Weihnachtsfeier.

Für das Weihnachtsreiten konnten die Organisatoren vom Reit- und Fahrverein Ankum nicht nur viele Pferdesportler aus verschiedenen Sparten des Vereins für Showvorführungen gewinnen. Der Vorstand des Vereins nutzte das Weihnachtsreiten auch, um sich bei Mitgliedern zu bedanken, die im abgelaufenen Jahr in sportlicher Sicht besonders erfolgreich waren. Und Gönnern, die den Verein in besonderem Maße unterstützt haben.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte das Ankumer Bläserensemble, das zwischen den einzelnen Vorführungen und Ehrungen mit weihnachtlichen Liedern auf die kommenden Festtage einstimmte.

Und so wechselten sich die Ponyspieler mit den Reitschülern und den Voltigierern im Showprogramm ab und präsentierten kleine Geschichten auf den Ponys, ritten Quadrillen zu Pferd und zeigten Voltigierfiguren auf dem Pferd.

Für ihre sportlichen Erfolge wurden Felicitas van der Zwaan, die Ponyspielmannschaft der letzten Saison und die A-Gruppe der Ankumer Voltigierer vom Vorstand geehrt. So sicherte sich Felicitas van der Zwaan beim Jugendvergleichswettkampf den Sieg in der Einzelwertung in der Gruppe Ponys. Ebenfalls mit einer Ehrung wurde die Ponyspielmannschaft der Saison 2017/2018 ausgezeichnet, die sich auf Bezirksebene den Sieg sicherten.

Als dritte im Bunde wurde die A-Gruppe der Ankumer Voltigierer geehrt. Die Mannschaft sicherte sich ebenfalls einen Bezirksmeistertitel.

Allerdings startete die A-Gruppe unter Leitung von Tanja Evers nicht gemeinsam mit anderen A-Gruppen, sondern in der nächsthöheren Klasse bei den L-Gruppen. Und hier schafften Judith Lindner, Milena Lampe, Jenny Zeitler, Justine Wolke, Sarah Bokeloh, Lena Griffingholt und Nele Schomborg das kaum Denkbare und verwiesen die anderen Mannschaften auf die Plätze.

Für ihren Einsatz zum Wohle des Ankumer Reitervereins ehrte der Vorstand Michaela Westerfeld mit einem Präsent. Westerfeld hatte bei den neuen Vereinsjacken die Kosten für die Bestickung mit dem Logo des Reit- und Fahrvereins Ankum übernommen.hst