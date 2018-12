Bersenbrück. Mit einer Uraufführung endete das Adventskonzertdes Schulgemeinschaftschors Carpe Diem des Gymnasiums Bersenbrück in der Bonnuskirche Bersenbrück. Ein begeistertes Publikum reagiert mit minutenlangem Applaus.

Für den Chor aus Schülern, Lehrern und Eltern haben Susanne Emse und Hermann-Josef Suelmann als Leiter ein buntes adventliches Programm zusammengestellt mit Bezügen zu unterschiedlichen Ländern und Regionen. Der Abend beginnt mit dem gemeinsam gesungenen Adventsklassiker „Macht hoch die Tür“ (Trompete Lydia Eichhorn).

Dann stellte der Chor „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Prätorius sensibel-ruhig vor. „Fröhlich soll mein Herze springen“ von Johann Crüger (mit Querflöten begleitet von Carolin Hackmann und Lisa-Marie Kenning) wurde im Gegensatz dazu beeindruckend festlich-schwungvoll interpretiert.

Auch den beiden Solisten am Cello merkt man die Freude am Musizieren an. Louis Große-Starmann interpretiert das Allegro des „Konzerts in G-Dur“ von Jean-Baptiste Breval in fröhlich-tänzerischer Weise und wird von Johannes Heitlage am Klavier begleitet. Johannes Kraniger bringt das „Largo assai“ aus der Sonate in g-Moll“ von Henry Eccles in gelassener Anmut gespielt eindrucksvoll zu Gehör.

Der nächste Halt der Reise des Chors ist das weihnachtliche Amerika. Die beschwingten Traditionals überzeugen durch ihre federnde Leichtigkeit und reißen das Publikum mit. Weihnachtslieder, Carols genannt, wie „Deck the Hall“, „The Holly and the Ivy“ oder das allseits bekannte „Jingle Bells“ folgten. Sie werden intonationsrein, sprachlich akzentuiert, klanglich leuchtend und dabei humorvoll dargeboten.

Licht in der Dunkelheit

Bevor es weiter nach Schweden geht, präsentiert Jonathan Seger an der Orgel in angemessener Registrierung die „Toccata in e“ von Johann Pachelbel.

Christian Meyer-Perkhoff singt Engelbert Humperdincks „Weihnachten“ einfühlsam, begleitet von Hermann-Josef Suelmann. Meyer-Perkhoff überzeugt das Publikum mit seinem warmen Bariton und ausgewogener Phrasierung, geprägt von klarer und passender Sprachdiktion.

Die folgenden schwedischen Weihnachtslieder klingen ruhig, besinnlich, innig und ausgewogen in der klanglichen Balance, beschreiben dabei die gerade für ein nördliches Land wie Schweden überragende Bedeutung des Lichts in der Dunkelheit.

Höhepunkt des Abends ist die Uraufführung des Chorstücks des Komponisten Christoph Kirchberg. Kirchberg ist Arzt, lebt in Diepholz und macht als Keyborder mit in der Band Dorfrock. 2016 erregte die Uraufführung seiner „Missa in Requiem“ großes Aufsehen und brachte ihren Schöpfer sogar auf das rote Sofa in der NDR-Fernsehsendung „Das!“ Momentan arbeitet Kirchberg am Oratorium „Noah“.

Das tonal gehaltene fünfminütige „Das Höchste ist die Liebe“ zieht das Publikum durch seine dynamischen Kontraste, fließende Kantilenen sowie durch seine klangliche Leuchtkraft in seinen Bann und fordert vom Text her die für die Weihnachtszeit so wichtigen Werte wie Glaube, Liebe und Hoffnung.

Damit schließt sich der Kreis dieser winterlich-musikalischen Reise mit einer weihnachtlich-versöhnenden, dabei völlig neuen Musik, die sehr gut mit den aufgeführten Kompositionen des Abends korrelierte.