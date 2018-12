Rieste. Das traditionelle Stallsingen in der Arche Alfsee in Rieste hat auch 2018 wieder die zahlreich erschienenen Gäste auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt.

Wie seit über 20 Jahren versammelten sich Menschen in einer Altersspanne von ganz jung bis hinauf in das hohe Alter von mehr als 90 Jahren zwischen Eseln, Lamas und einer Reihe von Federvieh, um sich auf diese stimmungsvolle und besondere Art mit Liedern und Geschichten auf das ja eigentlich stille Fest im Jahreslauf einzustimmen.

Von ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte in der Nähe des Bodensees hatten Beate Wulf und Siegbert Ehmann-Wulf diesen Brauch mitgebracht. Konkret mit Leben gefüllt wurde er in diesem Jahr erneut von Andrea Gerhards an der Harfe sowie einer Mädchengruppe aus ganz unterschiedlichen Nationen, die sich regelmäßig in der Arche zu verschiedenen Freizeitaktivitäten trifft. Erstmals mit dabei waren Mathias Richter und Dieter Grabow, die mit ihren Dudelsäcken ein erweitertes Klangbild in die sonst aus klassischen Weihnachtsliedern bestehende Stimmung integrierten.

Stallsingen in der Arche, das sind stets Gedanken und Geschichten, vorgelesen von Beate Wulf, dazu kamen Kurzbeiträge der Kinder aus weihnachtlichen Zeilen und vor allem natürlich die in großer Gemeinschaft gesungenen Advents- und Weihnachtslieder.









Beate Wulf ließ mit den von ihr ausgewählten Texten nachdenken über den vielleicht wegen der Klimaerwärmung demnächst ganz ausbleibenden Schnee, der eigentlich die Welt zur Christi Geburt hell und still macht. Wie in jedem Jahr erinnerte sie an die Qualen der Tierwelt, aufgrund der vom Menschen verursachten Umweltverschmutzung und der Massentierhaltung. Nicht fehlen durfte ferner die Geschichte vom Wolf, der zum treuesten Freund des Menschen wurde und fortan Hund hieß.

Und dann waren da die von der Harfe begleiteten Lieder, die dem Stallsingen den Namen gaben und seine besondere Stimmung verliehen. Von vielen Menschen gemeinsam besungen ging da Maria durch den Dornwald oder kam das Schiff geladen in die Archestall zu den Tieren, so dass Esel und Lamas die Ohren spitzten und das Geflügel seinen Beitrag zu Gesang hinzufügte.

Wie immer fand das Singen dann im Café der Arche dann bei Glühwein und Gebäck seine kommunikative Fortsetzung und es wurde wieder stille Nacht im Stall.