Rieste. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hastruper Damm in Rieste ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 37-Jähriger in seinem Auto gegen 22.10 Uhr auf dem Hastruper Damm in Richtung Bersenbrück unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Straße Westendorf kam der Fahrer demnach auf regennasser Straße aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Mann wurde durch den starken Aufprall aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Da zunächst nicht klar war, ob sich zum Unfallzeitpunkt nur eine Person im Wagen befunden hat, wurde der Umkreis durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Rieste, Bersenbrück und Gehrde mit Wärmebildkameras abgesucht. Letzendlich konnte diese Möglichkeit aber ausgeschlossen werden. Der BMW wurde total zerstört und hatte nur noch Schrottwert. An der Unfallstelle war auch ein Notfallseelsorger eingesetzt.