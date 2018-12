Rieste. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hastruper Damm in Bersenbrück-Rieste ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 37-Jähriger in seinem Auto gegen 22.10 Uhr auf dem Hastruper Damm in Richtung Bersenbrück unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen auf Höhe Bieste-Westendorf nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Andere Autos sollen nicht in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.