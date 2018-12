Bersenbück/Rieste Mit nur drei Gegenstimmen hat der Bersenbrücker Samtgemeinderat in Rieste eine städtebauliche Richtlinie für den Stallbau verabschiedet.

Bauern haben ein Sonderrecht, wenn sie für ihre Höfe Ställe bauen wollen, oder auch Biogasanlagen oder Windräder. Dieses Sonderrecht gilt aber nur bis zu einer bestimmten Größe. Bei Ställen kommt hinzu, dass mindestens die Hälfte des Tierfutters auf eigenen Flächen angebaut werden muss. Immer mehr Höfe kommen mit ihren Bauvorhaben über diese Größenordnung hinaus. Dann gelten ihre Stallbauten als gewerblich, die Baugenehmigung wird um ein Vielfaches komplizierter.

Um dieses Problem für einheimische Landwirte zu umgehen, hatte die Samtgemeinde im Frühjahr einen Kriterienkatalog vorgelegt.

Diese Richtlinie lässt Ställe zu, die keine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, Mindestabstand zu potenziellen Siedlungsflächen halten und in räumlichem Zusammenhang mit einem Hof stehen. Der Hof muss ein inhabergeführter Vollerwerbsbetrieb sein und seinen Sitz in der Bauortgemeinde haben. Der Eigentümer oder ein Verwandter in direkter Linie führt ihn. Kapital- oder Personengesellschaften kommen nur dann zum Zuge, wenn sie ihren Sitz dauerhaft in der Gemeinde haben und der Bauer die Mehrheit der Anteile hält.

Landwirtschaftskammer und Landvolk befürworteten die Richtlinie, Günther Voskamp, Grünenmitglied und Biobauer, befürchtet hingegen, die Bestimmungen seien zu schwammig formuliert und böten Schlupflöcher.

Der Samtgemeinderat ließ die Richtlinie erneut überprüfen. Ergebnis: Die Bestimmungen lassen sich nicht enger fassen. Damit bestünde weiter die Gefahr, dass Ställe aus den Händen der Bauern in die von gewerblichen Produzenten gerieten, erklärte Voskamp in der Dezembersitzung des Samtgemeinderates.

Michael Lange (UWG Samtgemeinde) widersprach: „Schluplöcher gibt es immer.“ Die Richtlinie biete einen guten Rahmen für das, was die Samtgemeinde erreichen wolle.

„Die Richtlinie zielt auf Familienbetriebe, die sich weiterentwickeln wollen“, fügte Markus Frerker hinzu, CDU-Ratsmitglied und Bürgermeister der Gemeinde Eggermühlen. Ein Bauvorhaben dort hatte den Anstoß gegeben, die Richtlinie zu saufzustellen. „Wenn wir die Richtlinie nicht beschließen, tritt das ein, was wir nicht wollen,“ fuhr Frerker fort: „Fremdbetriebe übernehmen.“

Landwirt und Ratsmitglied Georg Thumann (UWG Ankum) stimmte zu. Nachhaltiges Wirtschaften werde unterstützt, der gewerbliche Stallbau eingeschränkt. Werner Lager (SPD) erklärte, er hoffe, dass die Richtlinie Signalwirkung habe.