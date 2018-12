Den Erlös ihrer Herbstkleiderbörse spendete die „Sortierte Kleiderbörse Bersenbrück“ für die Jugendarbeit im JuB. Jugendpfleger Thomas Leimkuhle nahm den Scheck entgegen. Foto: Liesel Hoevermann

Bersenbrück. Den Erlös ihrer herbstlichen Kleiderbörse in Höhe von 600 Euro spendeten die Veranstalterinnen dem Jugend- und Bildungshaus (JuB) in Bersenbrück Jugendpfleger Thomas Leimkuhle bedankte sich für die stattliche Summe, die in Bastel- und Spielmaterial investiert wird.