Ankum In Ankum engagieren sich Einheimische und Flüchtlinge im Nähcafé gemeinsam für eine gute Sache. Mit dem Erlös auf den Verkäufen wollen die Frauen jetzt die drei Ankumer Kindergärten unterstützen.

Das Nähcafé in Ankum, in dem seit Frühjahr dieses Jahres Flüchtlingsfrauen und einheimische Frauen für einen guten Zweck nähen, war erstmals auf dem Ankumer Weihnachtsmarkt vertreten. Selbstgenähte Schürzen, Taschen, Freizeitbeutel und vieles mehr wurden für einen guten Zweck gegen eine Spende abgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Spendenerlös kommt den drei Ankumer Kindergärten zugute und wird zu Jahresbeginn an die Fördervereine übergeben, teilt das Nähcafé mit. Frauen, die Spaß am Nähen haben, sind im Nähcafé jederzeit herzlich willkommen.

Näheres bei Irmgard Wanstrath, Telefon 05462/1329.