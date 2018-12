Bersenbrück. Zu den Klängen des Jugendmusikorchesters des Musikvereins „Rote Heide Bersenbrück“ haben Maria und Josef Einzug in die evangelische Bonnuskirche gehalten.

Das von den Unterstufen der Paul-Moor-Schule zauberhaft gestaltete Krippenspiel mit den Sechs- bis Neunjährigen habe die Zuschauer in der voll besetzten Kirche in ihren Bann gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Es seien viele gemeinsame Lieder gesungen worden – auch zur Einstimmung auf die anschließende Weihnachtsfeier im Haupthaus der Paul-Moor-Schule.

Unter weihnachtlichen Klängen einer Querflötistin traten Schüler, ihre Eltern und Angehörigen sowie Freunde und auch Ehemalige in das festlich geschmückte Forum der Schule. Die Schülerfirma „Schülerzauber“ stellte auf ihrem Basar selbst gebastelte Dinge aus und so manches Teil war ein willkommenes Weihnachtsgeschenk in letzter Minute.

Überall glitzerte es

Die Cafeteria und Klassenräume waren kurzerhand in Cafés umgewandelt worden. Überall glitzerte es, die Fensterscheiben waren von den Schülern festlich dekoriert worden. Es gab Popcorn, Kaffee und Kuchen. Auch die selbst gemachten Waffeln durften nicht fehlen und es duftete herrlich.

Abwechselnd führten die Mittel-, Ober- und Abschlussstufen Tänze oder Ratespiele auf. Für die Kleinen gab es Bastelangebote, oder sie lauschten einer Märchenerzählerin.

Wer mochte, konnte im geschmückten Innenhof der Schule zum Abschluss Würstchen, Pommes Frites und Punsch genießen und sich mit vollem Magen und festlichen Eindrücken auf den Heimweg machen.