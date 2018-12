Bersenbrück/Rieste Regina Bien, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Bersenbrück, ist in den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen (LAG) gewählt worden.

Dies gab Bürgermeister Horst Baier in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates in Rieste bekannt. Baier gratulierte Bien zur Wahl, er sprach von einem Aufstieg, den sie auch ihrer erfolgreichen Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde zu verdanken habe.

Die Landesarbeitsgemeinschaft, erläuterte der Bürgermeister, sei eine Art Lobby der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Sie vertrete sie auf Landesebene gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden, dem Niedersächsischen Landtag und der Landesregierung . Außerdem halte sie Verbindung zu gesellschaftspolitisch wichtigen Verbänden, Institutionen, Parteien, wie etwa dem Niedersächsischen Landesfrauenrat den frauen- und gleichstellungspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen und dem dem Landespräventionsrat. Die LAG nehme auf Richtlinien und Gesetze Einfluss und kooperiert mit der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros.

Zu wenig Männer arbeiten im Kindergarten

Im Vorstand wolle sich Bien unter anderem um das Thema „Gesundheit rund um die Geburt“ kümmern, dabei gehe es darum, den Rückgang der Zahl von Hebammen zu stoppen und die Situation des Berufsstandes zu verbessern, um die gesundheitliche Versorgung auch in der Fläche zu sichern.

Ferner teilte Baier mit, dass die Samtgemeinde einen neuen Gleichstellungsplan aufgestellt habe, der bis zum Jahr 2020 gelten solle. Er löst einen älteren Gleichstellungsplan ab. Der Plan zielt darauf, im öffentlichen Dienst Frauen und Männern Chancengleichheit in allen Ebenen einzuräumen.

Zwar stellen Frauen die große Mehrheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Bei näherem Hinsehen stellt sich aber heraus, dass sie in der Verwaltung in höheren Positionen und in Leitungsfunktionen stark unterrepräsentiert sind. Im Sozial- und Erziehungsdienst dagegen gibt es kaum Männer, auch in Leiterpositionen.

Der Gleichstellungsplan soll dieses Missverhältnis ausgleichen und die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit verbessern. Er beruht auf einer Analyse der Beschäftigtenstruktur und der zu erwartenden Fluktuation. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen gleiche Chancen auf berufliche Entwicklung haben. Die Betreuung von Kindern oder älteren Angehörigen soll erleichtert werden.