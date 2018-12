Ankum. Im nächsten Jahr feiert der SV Quitt Ankum im großen Stil sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Wer schon mal darauf anstoßen möchte, kann dieses ab sofort mit einer Sekt-Sonderedition „100 Jahre Quitt Ankum“ tun.

Kurz vor Weihnachten ist die Lieferung mit dem offiziellen Jubiläums-Logo auf den Flaschen eingetroffen und für fünf Euro pro Flasche in der Quitt-Geschäftsstelle (Alte-Post-Passage) zu haben. Der Quitt-Sekt eignet sich prima als Mitbringsel oder als kleines Präsent zum Weihnachtsfest. Die Quitt-Geschäftsstelle ist am Donnerstag, 20. Dezember 2019, von 18 bis 20 Uhr, am 21. Dezember von 14 bis 16 Uhr und zusätzlich auch am Samstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr geöffnet.