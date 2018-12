gg Eggermühlen. Mit einem Festhochamt hat der Kirchenchor Cäcilia Eggermühlen, der seit 2014 eine Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor Kettenkamp bildet, sein 80-jähriges Bestehen gefeiert.

Bei dem Gottesdienst untermauerte Pastor Stefan Tietje den Stellenwert des Chores, der mit seinem Gesang bei vielen kirchlichen Veranstaltungen einfach dazu gehöre. Unter der Leitung von Daniel Kortland zeigten die Sängerinnen und Sänger dieses bei dem Festhochamt eindrucksvoll. Beim anschließenden Frühstück im Gasthaus Böhmen überbrachte Ratsmitglied Rainer Triphaus die Grüße der Gemeinde. Neben dem Schützenverein sei es der Kirchenchor, der zu den ältesten Vereinen der Gemeinde zählt. Mit dem Helene-Fischer-Hit „Phänomen“ zeigte die Sängerschar schließlich, wie spontan und modern Chorgesang heute sein kann.

Es war Gutskaplan Prösch, der 1938 in Eggermühlen einige Gemeindemitglieder um sich scharte, um einen Chor für Liturgische Gesänge zu gründen. Schon 1935 hatte er Schüler im Chorgesang unterrichtet. Die musikalischen Leistungen dieser Schola entsprachen aber bald nicht mehr den Vorstellungen des jungen Kaplans. So sammelte er einige schulentlassene Mädchen mit guten Stimmen um sich. Die Sängerinnen erhielten schon bald als Ergänzung eine Reihe von männlichen Kollegen. Geprobt wurde jedoch streng nach Geschlechtern.

Repertoire umfasst auch plattdeutsche Lieder

Ab 1938 sang man monatlich den Gregorianische Choral in Verbindung mit einer Liturgischen Messe. Auf Kaplan Prötsch folgte der Striekeler Dorfschullehrer Wilhelm Debbrecht als Chorleiter und führte diesen bis zu seinem Tod im Jahr 1945. Unter Debbrechts Nachfolgerin Josefine Imkamp entwickelte sich der Chor schließlich weiter. Man übte sich im mehrstimmigen Gesang. Hauptlehrer Alois Pielage, Schwester Ignatia und Schwester Emerentia waren weitere Leiter des Chores, der im Jahre 1956 dem Cäcilienverband Deutschland beitrat. Mit einer Mitgliederstärke von 25 bis 30 Personen konnte sich der Kirchenchor über Jahrzehnte behaupten, akquirierte jüngere Mitglieder und ging mit dem Proben weltlicher und auch plattdeutscher Stücke neue Wege.

„De Grofschmitt“ ist eines der plattdeutschen Lieder, das bei kaum einem Auftritt fehlt. Hermann Schulte, der 1972 als Schulleiter der neu errichteten Grundschule in Eggermühlen wirkte, hatte an dieser Weiterentwicklung großen Anteil. Über Jahrzehnte prägte er die Sängerschar, die nicht nur in der Kirche, sondern auch auf vielen weltlichen Veranstaltungen auftrat. Ein Highlight ist heute der jährliche stattfindende Kirchenmusiktag, an dem sich die sieben Kirchenchöre der Samtgemeinde Bersenbrück beteiligen.