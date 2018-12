Rieste. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Rede- und Gesprächsbedarf angemeldet. Zum einen mit der Niedersachsenpark GmbH und den weiteren Gesellschaftern des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes. Zum anderen mit den Verantwortlichen des Breitbandausbaus (schnelleres Internet) im Landkreis Osnabrück.

Bei letztgenanntem Projekt erwarten die Riester vor allem Auskunft über die nächsten Ausbauschritte. "Natürlich ist die Glasfaser-Erschließung wichtig und notwendig. Doch aus Riester Sicht stellt sich durchaus die Frage: Stehen Kosten und Nutzen für unsere Gemeinde in einem adäquaten Verhältnis?", so Bürgermeister Sebastian Hüdepohl (CDU) in seinem Bericht an den Rat. An Phase I des Ausbaus für ein schnelleres Internet seien die Riester aus eigener Kasse bereits mit 118.000 Euro beteiligt gewesen, für die Abschnitte II und III dürften vermutlich weitere, fünfstellige Beteiligungskosten anfallen.

Irritiert zeigten sich Hüdepohl und die Ratsmitglieder aller Fraktionen (CDU, SPD, UWG/Grüne) auch von den bisherigen Ausbaubereichen. Die Glasfaser-Trasse verlaufe "bedauerlicherweise größtenteils östlich an zentralen Riester Wohnbereichen vorbei", betonte der Bürgermeister. Die Siedlungen Bieste, Stickteich und Maschort würden wohl davon profitieren, während andere Gebiete bisher "keinerlei Vorteile erhalten". Hierzu wolle man nun Fragen an die Landkreis-Verantwortlichen und deren zuständiges Tochterunternehmen Telkos formulieren sowie Korrekturen einfordern. Ein Gesprächstermin, so Hüdepohl, sei für die ersten Wochen nach der Weihnachtspause angedacht.

Spürbar unzufrieden waren die Sprecher von Union, Sozialdemokraten, Wählergemeinschaft und Umweltpartei auch mit den Gewinnen als Gesellschafter der Niedersachsenpark GmbH. Von stattlichen Gewerbesteuereinnahmen blieben unter anderem durch bestehende Umlagesysteme (zu leistende Abgaben an die Samtgemeinde Bersenbrück und den Landkreis) für die Gemeindekasse in Rieste beispielsweise im Jahr 2017 nur 47.000 Euro übrig, monierten sie. In 2016 sei es ein ähnlich niedriger Betrag gewesen. Unter dem Strich, so Bürgermeister Hüdepohl und andere Redner, zahle man angesichts weiterer anfallender Kosten "sogar noch drauf".

Es gelte also, mit der Niedersachsenpark GmbH im kommenden Jahr Gespräche über die bestehenden Verträge zu führen. "Wir müssen nachverhandeln", stellte auch SPD-Ratsherr Reinhold Waldhaus fest. Er forderte Bürgermeister Hüdepohl auf, "in die Gesellschafterversammlung zu geben, dass hier Unmut herrscht". Auch Ralf Richter (UWG) äußerte sich ähnlich kritisch: "Es ist gut, dass das hier offen angesprochen wird. Der größte Teil der Arbeit für den Park kommt aus Rieste, aber wir profitieren am wenigsten davon." Das müsse sich – bei aller Wertschätzung für den Niedersachsenpark – ändern.