Bersenbrück. Das ist ja wie in Walt Disneys Dalmatinerfilm: 101 Weihnachtsgeschenke an bedürftige Kinder brachte die Aktion „Schneeflocke“ der DAK-Gesundheit, der Bersenbrücker Tafel und der Kolpingsfamilie Bersenbrück zusammen.

Verteilt wurden sie in einer Feier in der Aula der von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück. Paten hatten die Weihnachtsgeschenke besorgt, nachdem die Kinder Wochen vorher ihren Wunsch geäußert hatten. Der Wunsch nach einem Klavier konnte jedoch nicht erfüllt werden, denn das hätte das Budget eines einzelnen Spenders doch überstrapaziert.

„Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren wollten wir wieder Kindern, die Weihnachten nur wenige oder keine Geschenke erhalten einen Wunsch erfüllen“, sagt Nina Riedel von der DAK-Gesundheit in Bersenbrück zur achten Auflage der Wunschzettelaktion.

St. Nikolaus herbeigesungen

Schirmherr Bürgermeister Christian Klütsch half mit Hildegard Wurst von der Bersenbrücker Tafel und Mitgliedern der Kolpingsfamilie beim Verteilen. Bürger, Geschäftsleute und Firmen waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich als Paten gemeldet. Klütsch dankte allen Paten für die Geschenke und den Organisatoren für ihren selbstlosen Einsatz.

Zusammen mit Elke Heile, die mit ihrem Akkordeon für Weihnachtsstimmung sorgte, sangen die Kinder St. Nikolaus herbei. Er hatte eine lange Namensliste. Nach und nach holten die aufgeregten Kinder ihre Geschenke ab. Viele strahlende Gesichter gab es, als sie ihre Wünsche erfüllt sahen. Zufrieden war aber auch das „Schneeflocke“-Bündnis.