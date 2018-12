Die Samtgemeinde Bersenbrück will ihren Bauhof in Kettenkamp aufgeben. Foto: Martin Schmitz

Kettenkamp. Die Samtgemeinde Bersenbrück will ihren Bauhof in Kettenkamp aufgeben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kritisierte dies Bürgermeister Reinhard Wilke (CDU). In der Samtgemeinderatssitzung wiederholte er seine Kritik.