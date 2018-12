Wie man mit Hilfsgeräten wie dem Talker kommuniziert, zeigt Marion Tapken auf dem ersten Fachtag für Gelingende Kommunikation der Heilpädagogischen Hilfe in Bersenbrück. Foto: HpH

Bersenbrück. Wie der Austausch mit Menschen, die nicht in der „normalen“ Lautsprache kommunizieren können, dennoch gelingen kann, war das Thema des ersten Fachtags für Gelingende Kommunikation (GK) in der Paul-Moor-Schule in Bersenbrück.