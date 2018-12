Frühwarnsystem gegen Depressionen auch im Altkreis Bersenbrück

Altkreis Bersenbrück Am Netzwerk gegen Depressionen, das sich im Osnabrücker Land bildet, sollten sich auch möglicht viele Partner aus dem Altkreis Bersenbrück beteiligen. Dazu ein Kommentar.

Die Zahlen, die das Netzwerk nennt, sind erschreckend. Das Tückische an einer depressiven Erkrankung ist, dass sie den Betroffenen dazu bringt, sich still zu verhalten, statt Hilfe zu suchen. Bis seine Verzweiflung ihn in den Selbstmord treibt.

Insofern bietet das geplante Netzwerk eine doppelte Chance. Es kann die Hilfe für Betroffene verbessern. Es kann aber auch sensibilisieren, ein Bewusstsein schaffen für Alarmzeichen und Auffälligkeiten. Wenn es gut läuft, könnte daraus ein Frühwarnsystem werden gegen die stille Gefahr, die von Depressionen ausgeht.

Wie nützlich und hilfreich ein solches Frühwarnsystem sein könnte, und wie dringend es gebraucht wird, zeigen die jüngsten Vorfälle in Merzen. Auch sexueller Missbrauch kann Ursache für Depressionen sein.

Insofern wäre dem Netzwerk zu wünschen, dass möglichst viele Institutionen sich einklinken und mitmachen. Und wie aus dem Ameos-Klinikum verlautet, das die Federführung beim Aufbau des Netzwerks übernommen hat, wird auch im Osnabrücker Nordkreis aktiv per direkter Ansprache nach zusätzlichen Partnern gesucht.