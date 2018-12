Altkreis Bersenbrück. Im Osnabrücker Land formiert sich ein Netzwerk, um depressiven Menschen zu helfen. Aus dem Nordkreis sind die Niels-Stensen-Kliniken in Bramsche und Ankum dabei und die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück.

Ein neues Bündnis gegen Depression ist in einer Gemeinschaftsaktion mehrerer Einrichtungen für die Region initiiert worden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Neben der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück und den Niels-Stensen-Kliniken gehören das Ameos-Klinikum Osnabrück, das Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg, die Diakonie Osnabrück Stadt und Land, der Caritasverband Stadt und Landkreis Osnabrück sowie der Caritasverband für die Diözese Osnabrück dazu.

Sie rufen nun Interessenten zur Mitwirkung auf (Email hjan.soz@osnabrueck.ameos.de). Eine offizielle Auftaktveranstaltung wird im Juni 2019 stattfinden.

Professor Dr. Bernhard Croissant, Ärztlicher Direktor des Ameos-Klinikums Osnabrück, verdeutlichte die Notwendigkeit eines solchen Zusammenschlusses. Depressionen seien nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 30 Prozent der von Depressionen betroffenen Menschen unternähmen während der Erkrankungsphase mindestens einen Versuch zur Selbsttötung. Das sei ein Alarmsignal.

Bei Kindern anders

Es sei daher ein Gebot der Stunde, Betroffenen in der Region rechtzeitig zu helfen, so Croissant. Denn Depressionen gehörten auch zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt seien in Deutschland 5,3 Millionen Erwachsene erkrankt. Hinzu kämen zahlreiche Kinder und Jugendliche. Frauen seien häufiger betroffen als Männer.

Margarethe Hütter, Leitende Oberärztin im Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, erläuterte dazu, dass Depressionen bei Kindern ganz anders in Erscheinung träten als bei Erwachsenen: Sie versteckten sich oft hinter anderen Symptomen und Auffälligkeiten im Verhalten und seien vom Alter des Kindes und Jugendlichen abhängig.

Im Kindergarten wirkten depressive Kinder oft unzufrieden, zögen sich zurück, fänden nicht zu einem altersentsprechenden Spiel. Im Schulalter seien sie launisch, unkonzentriert oder aggressiv und könnten nicht gut lernen. Im Jugendalter könne sich die Depression durch Selbstverletzungen, Alkohol-, Drogen- oder Glückspielsucht und auch durch exzessive Mediennutzung äußern.