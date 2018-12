Bersenbrück Das Adventssingen der Baptistengemeinde Bersenbrück im Bethaus in Hastrup stand in diesem Jahr unter dem Motto „Jesus Christus ist das Licht der Welt“.

Wie ein roter Faden zog sich dieser Satz des Evangelisten Johannes durch die Texte und Lieder. Zwei Chöre der Gemeinde, Solisten und Sprecher nahmen ihn immer wieder auf. In seiner Begrüßung betonte David Hagen, auch das Lied im Mittelpunkt der Feier. Sowohl im Lied als auch im Text leuchte die Herrlichkeit Gottes auf, die sich zu Weihnachten den Menschen offenbart habe.

Wozu brauchen wir eigentlich Weihnachten? Diese Frage beantworte sich dadurch, dass die Geburt Jesu der Menschheit die Rettung bringe, so Jakob Moor und Siegfried Berg in ihren Wortbeiträgen. Die heilige Nacht in Bethlehem sei die wichtigste aller Nächte, Jesu Geburt habe die Welt hell gemacht und den Menschen „Frieden auf Erden“ gebracht, auch wenn die heutige Welt alles andere als friedlich sei. Nur Jesus könne letztendlich Frieden und Geborgenheit schenken.

David Hagen lud dazu ein, bei Fragen sich an die Gemeinde zu wenden und die Gottesdienste an den Feiertagen zu besuchen. Bei Kaffee und Kuchen nach dem Adventssingen könne man ins Gespräch kommen.