Bersenbrück. Ein ungewohntes Bild bot die Aula der von-Ravensberg-Oberschule. Für fünf Stunden hatte sie sich in einen Verwaltungstrakt nebst Warenlager und Fertigungsstätte verwandelt. Im Rahmen eines Projektes „Lernbetrieb“ wurde eine fiktive Firma gegründet. 80 Schüler der Klasse 9 sollten an einem Vormittag Impulse für ihre berufliche Orientierung erhalten.

„Der Lernbetrieb ist ein Bestandteil individuellen Lernens “, erklärte Lehrer und Berufsorientierungskoordinator Dominik Welp. Zusammen mit dem Betriebsleiter der Talentfabrik, Michael Engelhardt, veranstaltete man einen simulierten Unternehmensprozess. Die Talentfabrik ist nach eigenen Angaben eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Hille, die 2016 aus dem Technikzentrum Minden-Lübbecke heraus als Integrationsunternehmen gegründet wurde. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Generationen mit und ohne Behinderungen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren steht im Zentrum. Laut Welp und Engelhardt ist die von-Ravensberg-Schule die erste Einrichtung im Landkreis Osnabrück, die dieses Angebot nutzt. Besonders wichtig: Die Teilnehmer erlebten und gestalteten Prozesse in interaktiven Abläufen.

„Unternehmen erleben und verstehen“ ist ein Programm der Arbeitserkundung für Schulen zur beruflichen Neuorientierung. Vier wichtige Ziele stehen auf der Agenda, so das intensive Training zu betrieblichem Basiswissen und praktisches Erfahren der Inhalte von Berufsbildern. Außerdem sollen die Arbeitswelterkundung im realitätsnahen Kleinbetrieb sowie selbstständiges Arbeiten und Entscheiden ebenso wie das Verstehen betrieblicher Zusammenhänge vermittelt werden.

Bei den fiktiven Unternehmen spiegelte sich in der Aula ein realitätsnahes Bild wider. Bevor der Besucher sich anmelden konnte, traf er auf einen Security-Posten. Mit einem Namensschild versehen, durfte er die Abteilungen aufsuchen. Dabei ging es um die Bearbeitung anstehender Arbeitsaufträge. Die Teilnehmer entwickelten in der fünfstündigen Veranstaltung Entscheidungsfähigkeiten, für welchen betrieblichen Bereich sie arbeiten wollen.