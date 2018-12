Bersenbrück/ Rieste. Seit 14 Jahren gibt es ein Qualitätsmanagement für Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Bersenbrück, das einen einheitlich hohen Standard in der Kinderbetreuung garantieren soll. Elf Kindergärten beteiligen sich daran und lassen sich regelmäßig neu zertifizieren.

Wie die Samtgemeinde in einer Pressemitteilung schreibt, sind die Zertifikate in diesem Jahr in der Kita St. Katharina in Rieste überreicht worden. Gemeinsam planen, handeln, prüfen und verbessern lauten die Grundlagen, nach denen die elf Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Bersenbrück ihr Qualitätsmanagement (QM) ausgerichtet haben.

Jede Kita habe ihr eigenes Qualitätshandbuch erarbeitet, erläutert die Samtgemeinde, begleitet würden die Prozesse durch die Qualitätsstelle im Rathaus. Schließlich erfolge die regelmäßige Prüfung des QM durch die externe proCum Cert GmbH Zertifizierungsgesellschaft, deren sichtbare Ergebnisse die Zertifikate und KTK-Gütesiegel seien, welche die Kitas nach erfolgreicher Prüfung erhalten ebenso wie die QM-Stelle im Rathaus, welche die Arbeit der Kitas unterstützt und begleitet.

Zusätzliche Anforderungen für Erzieherinnen

Viel Planung und Arbeit stecke im QM, heißt es weiter, besonders für die Leitungen der Kitas und für die Erzieherinnen seien dies zusätzliche Anforderungen in ihrem alltäglichen Aufgabenbereich rund um die Betreuung der Kinder. „Ich bin stolz auf die Leistungen unserer Kitas. Die Ergebnisse zeigen, dass sie top sind“, wird Samtgemeindebürgermeister Horst Baier zitiert, der die Zertifikate überreichte.

Nach der anfänglichen Basiszertifizierung des QMs erfolgt das Audit mittlerweile stichprobenartig im Wechsel der Kitas mit der abschließenden Re-Zertifizierung. Im Abschlussbericht wurden den Kitas die Sichtbarkeit der ständigen Weiterentwicklung sowie die erkennbar verbesserte Struktur bescheinigt. „Das KTK-Gütesiegel bedeutet einen hohen Qualitätsstandard, die Zusammenarbeit zwischen Kommune und kirchlichem Träger ist herausragend“, erklärte Hubert Bartke vom Bischöflichen Generalvikariat.

Chancengleich in die Grundschulen wechseln

Trotz des einheitlichen Qualitätsstandards gestaltet und bestimmt jede Einrichtung ihren individuellen Schwerpunkt selber. Dennoch sind die Grundlagen in allen elf frühkindlichen Bildungseinrichtungen gleichwertig hoch, damit die Kinder chancengleich in die Grundschulen wechseln können. Da sei es wichtig, dass Spracherwerb, Lernfähigkeit, Basiswissen und Sozialkompetenzen für die Kinder in allen sieben Mitgliedsgemeinden mit gleich guter Qualität vermittelt würden, so die Samtgemeinde. „Die Abläufe in Kitas und Familien werden zunehmend komplexer, das Qualitätsmanagement ermöglicht hier grundsätzliche und verbindende Basisarbeit“, stellte Pfarrer Ansgar Stolte fest.

Die Kitas befinden sich in unterschiedlicher Trägerschaft, sechs in katholischer, drei in kommunaler und eine in der der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück. Die Kooperation zwischen den Trägern im Rahmen des QM funktioniere seit Jahren hervorragend, so die Samtgemeinde, und sei in dieser Form bahnbrechend in Deutschland. Mit den neuen kommunalen Kitas in Alfhausen, Ankum und Rieste seien mittlerweile drei weitere Einrichtungen hinzugekommen, die bis zur voraussichtlich nächsten Matrixzertifizierung 2021 in den QM-Prozess mit eingebunden würden. „Im Wettbewerb um knappes Personal spielt das Qualitätsmanagement auch eine immer wichtigere Rolle, da Bewerber bei den Einrichtungen in der Samtgemeinde sicher sein können, dass auf eine gute Teamarbeit und moderne Personalführung Wert gelegt wird“, hebt Baier einen weiteren positiven Aspekt des QM hervor.