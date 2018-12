Rieste. Beim Sportartikelhersteller Adidas im Niedersachsenpark läuft der Versand kurz vor Weihnachten auf Hochtouren.

Schon der Black Friday und Cyber Monday seien „in unserem Online-Geschäft mit die durchlaufstärksten Tage im Jahr“ gewesen, berichtet Mandy Nieber von der Adidas-Unternehmenskommunikation.

„Unsere Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft laufen in Rieste bereits seit Ende November“, erläutert sie. Und direkt nach Weihnachten gehe es dann mit dem Online-Winterschlussverkauf weiter, „um im Lager Platz für die neue Saison zu schaffen“.

„Wir freuen uns, dass wir mit Adidas einen attraktiven Arbeitgeber im Niedersachsenpark haben“, sagt Uwe Schumacher, Geschäftsführer des Niedersachsenparks. Das Unternehmen sorge nicht nur für zahlreiche Arbeitsplätze, sondern auch viele Dienstleister aus der Region profitierten von Aufträgen durch das Unternehmen.









Das Engagement von Adidas gelte aber auch hiesigen Vereinen: „Wir wollen etwas Gutes tun für die Region“, so Sven Künnemann, Operativer Standortleiter. So hatte der Sportartikelhersteller zum Beispiel jedem Verein einen aktuellen Fußball mit dem jeweiligen Vereinslogo sowie 20 Trainingsbälle geschenkt. Adidas wolle so sein gesellschaftliches Engagement unterstreichen, sagt Künnemann.

Die Bevölkerung profitiere vom Niedersachsenpark, betont Georg Schirmbeck, Aufsichtsratsvorsitzender des Niedersachsenparks: Es sei wichtig, den Menschen hier zu zeigen, dass etwas für sie getan werde. Adidas sei ein wichtiges Beispiel dafür, wie ein Unternehmen zur Förderung eines regionalen Geistes beitrage. „Wir identifizieren uns mit Adidas“, unterstreicht Schirmbeck: Es sei immer wieder erstaunlich, dass in Europa bestellte Adidas-Artikel über Rieste ausgeliefert würden.