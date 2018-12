Das Gelände rund um das Ehrenmal an der Bahnhofstraße wird künftig den Namen Diekplatz tragen. Foto: Marcus Alwes

Rieste. Das Gelände am Ehrenmal an der Bahnhofstraße in Rieste wird künftig Diekplatz heißen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit klarer Mehrheit entschieden.