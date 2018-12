rr Bersenbrück. Zusammen mit Nachbarn, Freunden, Ratskollegen und Förderern hat die Stadt Bersenbrück am Samstag das Wahrzeichen Bersenbrücks, die Klosterpforte, offiziell wiedereröffnet.

Bürgermeister Christian Klütsch ließ dabei die zweijährige Renovierungsphase Revue passieren. So seien die bisherigen zwei Toiletten, „ein Brennpunkt aus Edelstahl“ wie er sie bezeichnete, weggenommen und durch eine Unisextoilette für Frauen und Männer ersetzt worden. Große Probleme habe der Schalenkäfer verursacht, der sich durch dicke Eichenbalken gefressen hatte. Diesem wurde letztendlich dadurch der Garaus gemacht, dass die Klosterpforte eingepackt und drei Tage auf 80 Grad erhitzt wurde. Im Detail ging er auf weitere Probleme wie Putz- und Farbanbringung ein. Auch im Torbogenbereich seien etliche Steine überarbeitet worden, die weggeplatzt waren. Weil sehr viel Elektronik eingebaut wurde, so auch für die Unterverteilung für den Marktplatz, sei auch ein Blitzschutz angebracht. Drei Autoskooter und zwei Riesenräder könnten aufgrund der guten Stromversorgung jetzt angeschlossen werden, so Klütsch scherzhaft.

Einstündiger Film auf DVD erhältlich

Auch das Farbensemble zum Nachbargebäude wurde ansprechend angepasst, sodass man jetzt ein stimmiges Erscheinungsbild von der Klosterpforte hat. Innen wurde aus einer ehemaligen Toilette ein Empfangsraum hergerichtet, wo am Sonntag den ganzen Tag über ein einstündiger Film von der Stadterhebung Bersenbrücks in Endlosschleife gezeigt wurde. Der Film wurde digitalisiert, da es zwar noch zahlreiche Videokassetten davon gibt, die aber wegen eines fehlenden Videokassettenrekorders oftmals nicht mehr abspielbar sind. Der Film ist als DVD im Tourismusbüro erhältlich.

Obwohl keine Dauerveranstaltungen in den Räumen der Klosterpforte zulässig sind, weil sonst ein zweiter Fluchtweg hätte gebaut werden müssen, können jetzt Nachtwächter und Stadtführer die Räumlichkeiten benutzen, sodass eine „kurzweilige Verweilung“ laut Denkmalschutzbehörde möglich ist.

Spenden von Kreissparkasse und Volksbank

Abschließend galt der große Dank des Bürgermeisters Bernd Heinemann von der Kreissparkasse Bersenbrück und Heiko Engelhard von der Volksbank Osnabrück, die durch ihre Spenden zur Finanzierung der Möblierung beitrugen.