Gehrde. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir Kunden uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 24: Getränkehändler.

Der Getränkehandel von Jürgen Kirk gehört seit Jahren zu den festen Institutionen in Gehrde. Im Interview verrät der 48-Jährige, welche Getränke derzeit auf Feiern besonders angesagt sind. Außerdem spricht er über kuriose Momente, zerstörte Gläser – und warum er einen bestimmten Schnaps nicht mehr sehen kann.

Herr Kirk, wie haben sich die Wünsche Ihrer Kunden in den vergangenen Jahren verändert?

Es geht immer mehr darum, einen Komplettservice anzubieten. Im Vergleich zu anderen Großhändlern bin ich ein relativ kleiner Einzelkämpfer. Ich muss das anbieten, was andere nicht mehr können und wollen. Meine Kundschaft kann ich demnach nur durch einen guten Service überzeugen. (Weiterlesen: Neuenkirchener Christbaumverkäufer haben auch im Sommer Weihnachten im Kopf)

Wen beliefern Sie mit Ihren Getränken?

Wir haben rund 40 Gastronomiekunden, hinzu kommen Firmen, aber auch viele Privatleute. Das sind vor allem ältere Menschen, die Wasser bestellen. Private Veranstaltungen werden auch beliefert, wie Hochzeiten und Geburtstage.

Wie haben sich diese Feiern verändert?

Anzeige Anzeige

Das, was wir dort hinliefern, hat sich verändert. Früher war es überwiegend Bier, heute sind vor allem Spirituosen beliebt. Der Trend geht zu Schnäpsen. Wir hatten mal eine Großveranstaltung in der Nähe, zu der 2000 Jugendliche kamen. Drei Paletten Korn wurden da hingeliefert – 40 bis 50 Kartons passen auf eine Palette. (Weiterlesen: Postbote über Hundebisse, Zeitdruck und die Vorteile des Dorflebens)

Sind die Feten denn in den letzten Jahren immer größer geworden?

Nein, früher waren sie größer. Mittlerweile gibt es viele kleine Veranstaltungen, weil jeder eine organisiert. Es gibt in der Hinsicht aber einen Hang zum Übertreiben. Die Gastgeber kündigen häufig an, wie riesengroß die Party sein wird. Bei jedem 18. Geburtstag sollen 300 Leute kommen – am Ende sind es aber meist eher so um die 60. Hin und wieder müssen wir im Vorfeld schon sagen, dass viel zu viel bestellt wird. Teilweise werden drei Flaschen Korn pro Person gerechnet. Wenn jeder Gast das trinken würde, was zunächst kalkuliert wurde, müsste der Krankenwagen anrücken.

Kommt es denn auf der anderen Seite vor, dass zu wenig geliefert wird und die Gäste auf dem Trockenen bleiben müssen?

Einmal am Wochenende fahre ich nachts noch zu einer Veranstaltung, weil der Gastgeber Angst hat, die Getränke würden ausgehen – oder andere Vorfälle passiert sind. Es kann schon vorkommen, dass eine Dichtung in der Kohlensäurearmatur kaputt geht. Ich habe mein Handy immer dabei und gehe immer dran, wenn jemand anruft – auch nachts. Bei anderen Großhändlern gibt es einen Notdienst in dieser Form nicht.

Welches Verhalten Ihrer Kunden finden Sie anstrengend?

Manchmal ist es ein wenig anstrengend, wenn wir große Lieferungen bis in die vierte Etage liefern müssen. Aber das gehört halt dazu. Und dann ist es auch anstrengend, wenn Kunden etwas vergessen haben und dann ein paar Bestellungen innerhalb kürzester Zeit abgeben. Der Lieferschein muss dann immer neu gemacht werden, wenn zum Beispiel eine Stunde nach der Bestellung gleich wieder die nächste von demselben Kunden abgegeben wird. Aber das mache ich ebenfalls trotzdem gerne.

Wie häufig gehen auf Feiern Gläser und andere Deko-Utensilien von Ihnen zu Bruch?

Das kommt natürlich vor. Im Schnitt gehen bei Veranstaltungen 10 bis 20 Gläser kaputt. Das muss dann halt bezahlt werden – und gut ist. Es kam aber auch schon mal vor, dass bei einer Hochzeit 250 Gläser auf einmal zerstört wurden. (Weiterlesen: Badberger Konditorin über Salamibrote in Torten und rührende Nachrichten)

Wie ist das denn passiert?

Ein Tänzer ist komplett über die Theke geflogen und hat alles abgeräumt. Dann ist er wohl sogar noch auf Kisten geflogen. Normalerweise fragen wir aber nicht genau nach, wie Gläser zu Bruch gehen. Aber es gibt schon einige lustige Geschichten.

Erzählen Sie...

Es ging auch schon mal eine Zapfanlage kaputt. Eigentlich sind die immer für Normalstrom gedacht, aber die Gäste haben da einfach Starkstrom verwendet. Ein Schützenkönig hat mal einen Pavillon bestellt, den man elektrisch hochfahren kann. Für 120 Gäste ausgerichtet, sogar mit Kühlhaus integriert. Es war dann aber sehr schwierig, den Pavillon in seinen Garten zu bekommen. Er hat dann einen Kran anliefern lassen und den ganzen Kram spektakulär über das Haus wuchten lassen. Für die Nachbarn war das Schauspiel ein großes Highlight - und für mich natürlich auch.

Gibt es ansonsten noch eine Begebenheit, an die Sie sich wohl bis ans Lebensende noch erinnern werden?

Wir sollten mal Getränke für den 80. Geburtstag einer Frau liefern. Im Vorfeld kam sie mit ihrer Tochter hier an und wollte sich erstmal erkundigen, ob ich denn auch in der Lage wäre, ihren Geburtstag auszurichten, zu dem 20 Gäste eingeladen waren. Das war schon recht niedlich. Sie hatte das Zepter in der Hand und wusste genau, was sie wollte. Eine Woche später hat sie dann bestellt. Die Feier war dann sehr schön, als wir die Getränke an dem Tag geliefert haben, wurden lauter Fotos gemacht und alles dokumentiert. Nach dem Geburtstag hat sich dann die Frau noch herzlich bedankt und gemeint, dass alles toll gewesen sei.

Ist eine Veranstaltung kurz vorher noch geplatzt?

Ja, das haben wir erst vor Kurzem noch erlebt – wegen Krankheit. Das ist aber in der Regel kein großes Problem. (Weiterlesen: Hochzeitsfotografin über zerstörte Kleider und Dinosaurier-Bilder)

Gibt es manchmal Wünsche, die Sie nicht erfüllen können?

Ja, manchmal kommt es vor, dass bei Veranstaltungen einige Gäste aus Bayern kommen. Dann wollen die Gastgeber manchmal bayerisches Bier von kleinen Privatbrauereien geliefert haben. Aber das bekommt man hier nicht. Ansonsten kriegt man aber meistens alles hin, man muss sich halt auf die Events vorbereiten. Es kann aber schon vorkommen, dass ich eine Veranstaltung absage.

Warum?

Ab einer gewissen Menge, die wir ausliefern sollen, kommen wir an unsere Kapazitätsgrenze – auch von der Arbeitsbelastung her. Uns ist es lieber, zehn Veranstaltungen richtig zu machen, anstatt 15 Events semi-gut.

Welche Getränke sind momentan bei Ihren Kunden sehr beliebt?

Das Szene-Getränk schlechthin ist Berliner Luft. Der Hubertustropfen ist auch seit einigen Jahren stark im Kommen. Auf jeder Fete sind diese beiden Getränke dabei. (Weiterlesen: Autoverkäufer über Rabatte, esoterische Kunden und einen Todesfall)

Und welches Getränk können Sie überhaupt nicht mehr sehen?

Southern Comfort. Das hat aber mit meiner Jugend zu tun. Da habe ich etwas zu viel davon getrunken (lacht).

Haben Sie denn alle Getränke probiert, die Sie verkaufen? Immerhin müssen Sie wissen, was Sie Ihren Kunden anbieten.

Ich habe eigentlich so ziemlich jede Spirituosenart und Biersorte probiert, die wir hier haben. Das ist auch gut so, dass man sich einen Überblick verschafft.