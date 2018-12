Ankum. Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus dem Osnabrücker Nordkreis vor. Im dritten Teil verrät Stefano Lucchese, Betreiber des Ristorante Lucchese in Ankum, warum er sich über Kochshows im Fernsehen freut – und warum gutes Essen alleine nicht ausreicht, um als Restaurant zu bestehen.

"Kochen ist wie eine Kunst, man muss mit Leidenschaft dabei sein", sagt Stefano Lucchese, der seit 2001 das "Ristorante Lucchese" in Ankum betreibt. Seit mittlerweile 30 Jahren lebt er in Deutschland. Zunächst arbeitete er in einem Eiscafé in Darmstadt, anschließend zog es ihn in den Landkreis Osnabrück, wo er in diversen Restaurants arbeitete und "wertvolle Erfahrungen" in der Gastronomie sammelte, wie er es sagt. Nachdem er sich 1991 in Bersenbrück mit einem Restaurant selbstständig gemacht hatte, verschlug es ihn Anfang des neuen Jahrtausends nach Ankum. Das Gebäude der Alten Post richtete er dort nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zum Ristorante um. Mit Erfolg: Das "Lucchese" hat sich zur festen Institution in Ankum entwickelt. Doch nicht nur dort ist das Restaurant beliebt. Nach Angaben des Betreibers und Kochs sei es auch überregional bekannt. (Weiterlesen: Vom Maurer und Paketboten zum Koch im Fürsten Forest)

Esskultur wandelt sich ständig

Um den Kunden ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, achte er auf verschiedene Prinzipien. "Man muss sich immer anpassen mit den Gerichten, da sich die Esskultur stetig wandelt", sagt er. Für den 54-Jährigen begann dieser Anpassungsprozess mit seinem Umzug von Italien nach Deutschland. In seinem Heimatland würden die Menschen häufiger Menüs bestellen, hier dagegen oftmals bloß ein Gericht. Zudem musste er damals erstmal die deutsche Sprache lernen, um mit seinen Gästen kommunizieren zu können. "Ich empfand das aber nicht als schwer, sondern eher als Herausforderung. Es hat viel Spaß gemacht", sagt Stefano Lucchese.

Wein aus dem eigenen Weingut

Generell sei die Interaktion mit seinen Kunden etwas, auf das der 54-Jährige sehr viel Wert lege. Die Gäste werden an der Tür von ihm oder seinen Mitarbeitern begrüßt, sagt Lucchese und ergänzt: "Ich möchte, dass sich meine Gäste bei mir wohlfühlen – und das beginnt schon mit einem freundlichen Empfang." Dazu gehöre auch, dass mit den Kunden am Tisch spricht und sie versucht, möglichst gut zu beraten. Aus den Gesprächen mit ihnen könne er dann herausziehen, welche Speisen und Getränke er ihnen dann empfehle. In Italien betreibt seine Familie seit Jahrzehnten ein eigenes Weingut. 13 verschiedene Weinsorten hat Stefano Lucchese in seinem Restaurant im Angebot – jede stammt aus dem Weingut. "Für jedes Gericht gibt es einen passenden Wein", sagt er. In einem Restaurant reiche es nicht aus, wenn bloß gutes Essen serviert werde – auch die Getränke müssten stimmig sein. (Weiterlesen: Wie Giovanni Di Stefano zur Institution in Quakenbrück wurde)

Jedes Gericht ein Unikat?

Seinen Kunden möchte er etwas bieten – auch durch stetig neue Gerichte auf der Karte. "Es gibt viele saisonale Gerichte. Zudem möchte ich auch außergewöhnliche Speisen anbieten, um neue Reize zu schaffen - wie zum Beispiel Gnocchi mit Trüffeln", so der 54-Jährige. Jedes Gericht solle ein Unikat sein, so der Anspruch des Kochs. Mittlerweile seien viele Menschen täglich unter Stress, deshalb sei es für sie umso wichtiger, mal einen entspannten Abend in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen. Und dafür möchte Lucchese sorgen. Die Kunden seien dagegen in den vergangenen Jahren durchaus anspruchsvoller geworden. Nicht zuletzt durch die diversen Kochshows, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie interessierten sich dadurch mehr für gutes Essen als noch vor einigen Jahren. Für Lucchese aber kein Problem – ganz im Gegenteil: "Das freut mich sogar. Für mich ist es eine Herausforderung, aber das macht auch Spaß. Die Esskultur hat sich hierzulande positiv entwickelt", sagt der Gastronom und Koch. Vor einiger Zeit hat er auch noch Kochseminare gegeben, die bereits ein Jahr im Voraus ausgebucht gewesen seien. Davon hat er sich mittlerweile verabschiedet, die Zeit fehle einfach, sagt er. So kann er sich aber noch mehr auf seine Gäste konzentrieren.