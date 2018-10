Bersenbrück. Bersenbrücks Grüne werfen Bürgermeister Christian Klütsch und seinem Stellvertreter Johannnes Koop vor, für Stillstand in der Stadtpolitik zu sorgen. Viele ihrer Vorwürfe wirken bei einer Überprüfung sehr schwach fundiert oder gar falsch.

„Seit der Übernahme der kompletten Verantwortung für die Stadt Bersenbrück durch den CDU-Bürgermeister Klütsch und den allgemeinen Stellvertreter Koop bewegt sich nicht mehr viel in der Stadt“, heißt es in einer Pressemitteilung zu einer Grünenversammlung im Nachgang der jüngsten Stadtratssitzung. Festgemacht wird der Vorwurf an einer Verkleinerung des Baugebiets Woltruper Wiesen. Die Flächenpolitik der Stadt sei an Grenzen gestoßen.

Im Baugebiet Woltruper Wiesen verkaufe die Stadt gerade 48 Bauplätze, erklären dazu Klütsch und Phil Wesselkämper von der Stadtverwaltung. Vier Bauplätze seien aus der Planung genommen bis zur Klärung des Rechtstreits u m das Baugebiet, der Mitte November vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg verhandelt werde. Die Plätze dürften vorläufig nicht bebaut werden, bis der Landkreis Osnabrück geprüft habe, ob ein Überflutungsschutzgebiet aus der Zeit des Erste Weltkrieges erhalten bleiben solle oder nicht.

Die Stadt gehe davon aus, dass Rechtsstreit und Überprüfung positiv für sie ausgingen. Mit einem teilweisen Rückbau von Straßen und Kanälen, wie von den Grünen behauptet, rechne man nicht.

Es stimme auch nicht, dass die Stadt kaum noch über Gewerbeflächen verfüge, wie die Grünen behaupten. Sie verfüge über mehrere Hektar. In einem von den Grünen angesprochenen Fall versuche die Stadt, einem Investor eine private Fläche zu vermitteln, die vom Zuschnitt zu seinem Vorhaben passe.

Vorkaufsrecht

Im Bauprojekt an der Bramscher Straße werfen die Grünen der Stadt vor, „den Wünschen des Investors nach einer massiven Bebauung nachzukommen, die nicht ins Stadtbild passt.“ Der hatte aber vor der Stadtratssitzung schriftlich erklärt, er strebe eine lockere Bebauung an. Streitpunkt im Stadtrat war vielmehr, dass die CDU sich weigerte, die lockere Bebauung per Vertrag oder Satzung festzulegen.

Der Grüne Josef Weissmann wirft der Stadt vor, sie habe „vertragliche Zusatzvereinbarungen“ mit dem Investor abgeschlossen. Im Stadtrat war von einem Rückkauf des Hintergrundstücks die Rede, falls es nicht bebaut werden könne. Ein Vorkaufsrecht habe die Stadt auch in anderen Grundstücksverkäufen festgelegt, so Klütsch. So behalte sie die Kontrolle und könne eingreifen, wenn ein Grundstück ungenutzt bleibe.

Stillstand gebe es auch bei der Frage der Weiternutzung der teuer sanierten Klosterpforte, so die Grünen. Klütsch und Koop setzten das aufgestellte Nutzungskonzept nicht um. Die Klosterpforte könne nicht wie beabsichtigt genutzt werden, sonder nur eingeschränkt. Es habe sich herausgestellt, dass ein zweiter Fluchtweg für die Räume fehle, erklärt Klütsch. Eine Feuertreppe einzubauen, wäre aber ein tiefgreifender Eingriff in die historische Bausubstanz, den die Denkmalschutzbehörde strikt verweigere.