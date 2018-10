Alfhausen. Nach 21 Jahren übergab Johannes Stürenberg die ehrenamtliche Leitung des Malteser-Blutspendeteams vor einigen Wochen an einen fähigen jungen Nachfolger. Das war ein erster Schritt, nach Jahrzehnten intensivsten Wirkens für den Malteser kürzerzutreten. Akute gesundheitliche Gründe hatten ihn dazu veranlasst.

Nach 21 Jahren übergab Johannes Stürenberg die Leitung des Malteser-Blutspendeteams vor einigen Wochen an einen fähigen jungen Nachfolger. Das war ein erster Schritt, nach Jahrzehnten intensivsten Wirkens für den Malteser kürzerzutreten. Akute gesundheitliche Gründe hatten ihn dazu veranlasst.

Als „Hannes“ Stürenberg, wie er von allen genannt wird, 1971 der Alfhausener Ortsgruppe beitrat, ahnte er wohl noch nicht, wie viel Zeit, Energie und Leidenschaft er hier einsetzen würde. Und auch nicht, wie viele intensive Erlebnisse er damit verbinden würde. Besonders am Herzen gelegen haben ihm in dieser Zeit die Malteserfahrzeuge und die Hilfsgütertransporte nach Polen und später nach Kaliningrad.

Beruf und Ehrenamt konnte er gut verbinden. Nach einer Schlosserlehre arbeitete er 1973 in der Fahrzeugwerkstatt der Osnabrücker Post. Am Feierabend kümmerte Stürenberg sich dann um die Fahrzeuge des Malteser Hilfsdienstes MHD. Viele Jahre wartete er alle Fahrzeuge auf der zur Werkstatt umgebauten Diele seines Bauernhauses.

Stürenberg scheint sich auch an alle Fahrzeuge noch zu erinnern. Er erzählt vom ersten Rettungswagen und dem ersten Lkw, mit dem Hilfsgüter nach Polen gebracht wurden. „Das war ein Magirus 6 Zylinder, 67 Spitze, mit Seilwinde, der hat uns nie im Stich gelassen. Da konnte man bei laufendem Motor ein Fünfmarkstück hochkant auf die Motorhaube stellen“.

In einem Büroschrank neben der Werkstatt hängen nach wie vor die Ordner der Fahrzeuge. Seitdem die Fahrdienste der Alfhausener MHD-Ortsstelle 2014 in eine gemeinnützige Gesellschaft übergingen, wird die Wartung von einer Kfz-Werkstatt ausgeführt. Die Bürokratie weist dem Ehrenamt Grenzen auf, stellt Stürenberg nicht ohne Argwohn fest.

Eine Rettungssanitäterausbildung absolvierte er mit mehreren Alfhausern 1975 in Osnabrück. Zur Vertiefung arbeitete er 1974 bis 1983 einmal pro Monat im Krankenhaus in Ankum. Lebhaft erzählt er von den vielen Ausflügen mit Jugendlichen und mit Behinderten. Und natürlich von den vielen Hilfsgütertransporten nach Polen und Kaliningrad. Auch wenn die ostpreußische, früher Königsberg genannte Stadt sich gut entwickelt habe, seien die Not und Armut im ländlichen Raum drum hereum immer noch immens. Straßenkinder, Familien und alte Leute in erbärmlichen Wohnungen lassen Stürenberg beim Erzählen um Fassung ringen.

Anzeige Anzeige

Bürokratie erschwert die Hilfe

Zusammen mit Theo Große-Starmann steht er im Zentrum eine einzigartigen Spenden- und Hilfsgütersammelorganisation. Einfach machen, direkt und mit Herzblut, ist ihre Devise und der Grundstein für den Erfolg. „Ich mache das für die Kinder und die Alten und Behinderten“, sagt Stürenberg und vergisst dabei nie, auf den Einsatz vieler anderer treuer Weggefährten hinzuweisen. Mitgefühl und christliche Nächstenliebe sind sein Motor. „Ich glaube an Gott, aber nicht immer an das Bodenpersonal.“

Auch bei der Königsberghilfe greift die Bürokratie. Spendengelder dürfen nicht mehr direkt weitergeleitet werden, die Königsberghilfe wechselte vom MHD zur Caritas. Die Zölle in Russland sind so hoch, dass Hilfsgütertransporte mit eigenen Fahrzeugen eingestellt werden. Suppenküche und Kinderhaus laufen weiter. Auch Transporte gibt es noch, durchgeführt durch die Deutsche Post, Niederlassung Brief in Greven, Stürenbergs letztem Arbeitgeber.

In Stürenbergs Haus schmückt sein liebstes Bild ein ganzes Fenster. Er und seine Frau Ulrike erhielten es zur Silberhochzeit. Es zeigt einen Heiland, der sich vom Kreuz zu den Hilfsbedürftigen beugt.

Es fällt schwer, das jahrzehntelange Engagement runterzuschrauben. Aber Stürenberg weiß aus Erfahrung, dass er sein Alter anerkennen und sich zurücknehmen muss.

Ebenso sein Mitstreiter Theo Große-Starmann. Der Vorsatz ist da. Aber den Hinweis auf das Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps am 8. November in Thuine muss er unbedingt noch geben. Da brennt es immer noch, das Feuer für den MHD und die Königsberghilfe.