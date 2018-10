Bersenbrück. Während der Schulzeit stahlen am Mittwoch Unbekannte einen Roller vom Gelände des Gymnasiums Bersenbrück, meldet die Polizei.

Demnach war der das Zweirad zwischen 7.45 und 16 Uhr an der Turnhalle des Gymnasiums abgestellt. Es handelt sich um einen beige-braunen Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 106 VGO. Die Diebe müssten sich an dem Schloss zu schaffen gemacht haben und nahmen den Roller mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen unter Telefon 05439/9690.