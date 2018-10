Ankum. Seltsame Beute: Kompressor, Walze und Besen stahlen Einbrecher aus einer Scheune am Lordsee in Ankum-Rüssel, meldet die Polizei.

Demnach drangen die Täter zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag in eine Scheune an der Straße Am Lordsee ein. Sie öffneten gewaltsam das verschlossene Tor des Gebäudes und schauten sich im Inneren nach Wertgegenständen um. Mit einem Kompressor, einer kleinen Walze und zwei speziellen Besen machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon 05439-9690.