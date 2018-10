bdr Ankum. „Man muss nicht unbedingt daran glauben, es wirkt trotzdem“, sagt Dorothee Brinkmann über ihre Behandlungsmethoden. Seit zehn Jahren betreibt sie eine Naturheilpraxis in Ankum.

In Berlin hatte sie am Institut für Phytotherapie eine dreijährige Vollzeitausbildung in Pflanzenheilkunde, chinesischer Medizin, Homöopathie, Körperarbeit und Augendiagnose absolviert. 2005 machte sie dann ihre Prüfung zur Heilpraktikerin, durchlief in den Jahren danach in Berlin verschiedene Assistenzen und umfangreiche Fortbildungen.

Vor einem Jahrzehnt zog es Dorothee Brinkmann zurück aufs Land, in die Selbstständigkeit. Ankum erschien ihr der geeignete Standort, und so eröffnete sie im Oktober 2008 ihre Praxis im Haus an der Bersenbrücker Straße 7 in Ankum. Zuerst noch im Altbau, der dann aber kurze Zeit später zu einem großen Neubau umgestaltet wurde, dem heutigen Gesundheits-Centrum. Ihr Behandlungsspektrum stellte sie vom Beginn an auf zwei Säulen: da ist zunächst die Pflanzenheilkunde, in ihr geht es um individuelle Rezepturzusammenstellungen für jeden Patienten. Dies biete die Möglichkeit, punktgenau zu arbeiten, wie zum Beispiel im Verdauungsbereich, am Immunsystem, bei hormonell bedingten Problemen oder bei Migräne.

Der zweite Bereich ist die praktische Arbeit, das heißt zum Beispiel Akupunktur und Schröpfen bei Beschwerden des Bewegungsapparates, bei Schwindel oder Kopfschmerzen. Die Blutegelbehandlung wirkt vor allem hervorragend bei Arthrose. Aber auch Massagen, Unterricht in Tai Chi Chuan und Qi Gong bietet Dorothee Brinkmann an, einzeln oder auch in Gruppen. Eine dritte Säule, eine ergänzende Ausrichtung auf Psychotherapie nach den Grundlagen der Verhaltenstherapie ist im Aufbau und soll in Kürze dazu kommen.

Igor Gabich, Inhaber der Physiotherapie-Praxis gleich nebenan, als Nachbar, und Bürgermeister Detert Brummer-Bange gratulierten Dorothee Brinkmann zum Praxisjubiläum. Besonders durch Mundpropaganda habe sich ihre Praxis zu einer festen Größe in Ankum etabliert und sei ein gutes zusätzliches medizinisches Angebot. Der Bürgermeister wünschte weiterhin viel Erfolg und viele zufriedene Patienten. „Man muss nicht unbedingt daran glauben, es wirkt trotzdem“, meinte Dorothee Brinkmann abschließend.