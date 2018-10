Gehrde. Roman oder Novelle? Die in Gehrde lebende Autorin Sigrid Schüler setzt ihre „Geschichten aus der Kleinstadt“ mit einer Erzählung voll leiser Komik fort. Am Dienstag stellt sie ihr Buch in einer Lesung um 19 Uhr im Jugendheim Gehrde vor.

Frau Schüler, in ihrer neuen Erzählung macht die Hauptfigur Ricarda etwas völlig Verrücktes und sucht per Kontaktanzeige eine Partnerin für ihren geschiedenen Mann. Knüpft Ricarda an ihre persönliche Geschichte an?

Nein, das tut sie nicht. Als ich vor drei Jahren begann, wollte ich eine Komödie schreiben, eine Geschichte, die leicht zu lesen ist und die gut unterhält. Und natürlich mit einem guten Ende, bei dem es allen Beteiligten gut geht. Aber ein Ende mit Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht realistisch und wäre auch, ehrlich gesagt, langweilig. Da musste mehr passieren.

Also muss Ricarda lernen, dass es wohl doch keine so gute Idee ist, ihrem Ex die Partnerin zu suchen?

Natürlich muss Ricarda das lernen. Auch wenn sie es gut gemeint hat, ist es eine ziemlich starke Einmischung in das Leben ihres Exmannes, für das sie aber nicht mehr zuständig ist. Auch wenn sie sich um den Mann, den sie einmal geliebt hat, immer noch sorgt und vielleicht ein schlechtes Gewissen wegen der Trennung hat, ist das nicht ihre Baustelle.

Ein offenes Ende also?

In gewisser Hinsicht schon. Ricarda muss ihrer besten Freundin Marie versprechen, der Frage auf den Grund zu gehen, warum sie auf die Idee mit der Kontaktanzeige gekommen ist und meint, sich einmischen zu müssen. Gut ist für Ricarda am Ende des Buches noch lange nicht alles.

Der Ort der Handlung wird nicht genannt. Aber es liest sich so, als spiele die Geschichte in einer Kleinstadt oder einem Dorf.

Ein Dorf wie Gehrde wohl nicht, das wäre zu klein. Aber Kleinstadt passt. Dort kann es zu den unverhofften Begegnungen kommen, die die Handlung vorantreiben.

Also ist „Eigentlich eine gute Idee“ eine Geschichte aus der Kleinstadt? Aber keine Kurzgeschichte, sondern ein kurzer Roman?

Vielleicht ein Kurzroman oder eine Novelle. Ich habe während der Arbeit an dem Buch das Wort „Romelle“ benutzt, scherzhaft, weil ich das Gefühl habe, dass das am besten passt.

Haben sie schon Pläne für eine neue Geschichte?

Die Bände „So sind wir eben! Kleinstadt ist überall“ und „Geschichten aus der Kleinstadt“ sind bereits vergriffen. Ich würde die Geschichten gern noch einmal kritisch lesen und möchte sie als Sammelband herausgeben.