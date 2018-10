Eggermühlen/Alfhausen. Zum Abschluss einer Veranstaltungsreihe rund um den Welthospiztag lädt der Hospizdienst St. Johannes des Malteser Hilfsdienstes Alfhausen zu einem weiteren Benefizkonzert ein. Am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr gastiert die Gruppe „Auftakt“ in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt Eggermühlen.

Im Mittelpunkt des geistlichen Stücks „Dreieinigkeit“ steht die berühmte Dreifaltigkeitsikone des russischen Malers Andrej Rublëv aus dem 15. Jahrhundert. „Die heitere Ruhe, die das Bild ausstrahlt, offenbart eine mystische Dynamik, die sich auf den Betrachter überträgt. Dazu spannen die Sänger aus Handrup einen musikalischen Bogen von der Gregorianik bis zum neuen geistlichen Lied“, heißt es in der Ankündigung.

Der Welthospiztag am 13. Oktober steht unter dem Motto „Weil du wichtig bist!“ Er stellt die gelebte Erfahrung von schwerstkranken und sterbenden Menschen in den Vordergrund und wendet sich gegen eine aktive Sterbehilfe. „Menschen sollten nicht durch die Hand, sondern an der Hand von Mitmenschen sterben“, setzt sich Christa Wübben, Koordinatorin des Malteser-Hospizdienstes, für eine Stärkung der lokalen Hospiz-, Trauer- und Palliativangebote ein.

Herzenswunsch-Krankenwagen

„Der Eintritt beim Konzert ist frei. Über Spenden für unsere ehrenamtliche Hospizarbeit würden wir uns sehr freuen, da wir viele Kosten selbst tragen müssen“, bittet der stellvertretende Koordinator Andreas Schmidt. Vor der Kirche wird außerdem der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser präsentiert, mit dem sterbenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen seit zwei Jahren letzte Wünsche erfüllt werden.

Aktuell werden für die Sterbebegleitungen in den Samtgemeinden Fürstenau, Bersenbrück und Neuenkirchen weitere Ehrenamtliche gesucht. Sie werden im Frühjahr 2019 auf ihre Aufgaben vorbereitet. Zu einem ersten von mehreren Informationsabenden laden die Malteser am 25. Oktober um 19 Uhr in das Niels-Stensen-Pflegezentrum nach Ankum (Hackmanns Boll 5) ein. Weitere Auskünfte unter Telefon 0171 8302381.