Kettenkamp/Essen. Steigt die Artenvielfalt in einem renaturierten Gewässer? Das möchte der Verein zur Revitalisierung der Haseauen mit Elektrobefischung in Kettenkamp und Essen i.O. feststellen.

Aktionsnachmittage sind geplant am Sonntag, 21. Oktober, am Dinninger Bach am Bruchweg in Kettenkamp und am 28. Oktober am Calhorner Mühlenbach, Ünnern Esk, in Essen i.O. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Das Vorhaben diene der Erfolgskontrolle der Fischfauna im Anschluss an eine Gewässerentwicklungsmaßnahme: teilt der Verein mit:

Gerade Kleinfische sind schwer zu beobachten, verbringen den Tag im Verbogenen und erst werden erst in der Dämmerung aktiv. Die Methode, Fische mittels Stromimpulsen aus ihren Verstecken zu locken und kurzfristig zu betäuben, ermöglicht eine schonende Bestandserfassung. Vorussetzung sind eine spezielle Ausbildung und eine regelmäßige technische Überprüfung der Geräte. Die gefangen Arten werden kurz in Aquarien gesetzt. Experten beantworten Fragen zur Lebensweise, speziellen Anpassungen und Bedeutung der Fische.

Elektrizität im Wasser setzt größte Vorsicht voraus. Besucher müssen deshalb Gummistiefel tragen.

Die Aktionswochen Fließgewässerentwicklung bietet der Haseauenverein in Kooperation mit dem Dachverband Hase und dem Sportfischerverband an. Die Bingo-Umweltstiftung, die Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück, die Gebietskooperation Hase und die Volksbank Osnabrück unterstützen die Aktionen.