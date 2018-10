Im Zwangsversteigerungsverfahren für das Hofgelände der Freien Kunstakademie Maiburg hat das Amtsgericht Bersenbrück einem Käufer den Zuschlag erteilt. Foto: Jürgen Schwietert

Bersenbrück/Bippen Ein Käufer aus Löningen hat das Gelände der Freien Kunstakademie Maiburg in Bippen am Mittwoch ersteigert. Das Ehepaar Mastall will rechtlich gegen den Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren vorgehen.