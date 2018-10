Rieste. E-Bike-Fahrer können jetzt noch entspannter das Café der Kaffeerösterei Joliente im Niedersachsenpark ansteuern: Ab sofort können die Akkus an einer von der Firma Innogy gespendeten Station direkt vor dem Eingang aufgeladen werden.

Dass immer mehr Gäste mit dem E-Bike anreisen, hat Henning Schmidt festgestellt. Der Röstmeister, der den Standort Lingener Straße 1 im Niedersachsenpark zusammen mit Lisa Cramer betreibt, ist sichtlich zufrieden mit dem neuen Service-Angebot, das während der Öffnungszeiten des Cafés kostenlos zur Verfügung steht. Aus Sicherheitsgründen werde der Strom nach Ladenschluss abgestellt. Die Grundvoraussetzungen für eine Ladestation wurden bereits beim Bau der Kaffeerösterei geschaffen, so dass die Handwerker die Installation nun „im Vorbeilaufen“ erledigen konnten, erzählt Schmidt.

(Weiterlesen: Besuch bei Joliente: Wie Kaffee geröstet wird)

Mit der Bereitstellung eines großflächigen Ladenetzes setze Innogy ein Zeichen für Elektromobilität, betont Heide Wichmann vom Innogy Kundenvertrieb. „Wir möchten die Menschen für klimafreundliche Fortbewegung begeistern“, sagt sie. Mehr als 100 Ladesäulen hat das Unternehmen bisher installieren können. So auch beim Ackerbürgerhaus in Vörden, beim Vicianum in Lappenstuhl und im Mühlenesch 3 in Ueffeln. In Kürze können dann auch Elektroautos im Niedersachsenpark „auftanken“. Die Ladesäule auf dem Parkplatz der Joliente Kaffeerösterei steht bereits.