Bersenbrück. Vor über 60 Jahren wurden in Rom die Verträge über die Europäische Wirtschafts- und die Europäische Atomgemeinschaft (EWG/EURATOM) unterzeichnet. Dazu zeigt das Gymnasium Bersenbrück bis zum 25. Oktober die Ausstellung „60 Jahre Römische Verträge“.

„Die EU steht fast immer in der Kritik. Dabei hat das Bündnis ganz verschiedener Staaten einiges erreicht“ meint Michael Steinkamp. Der Leiter des Europe Direct Informationszentrums im Europabüro beim Landkreis Osnabrück fährt fort: „Dass wir in Europa und gerade auch in Deutschland so leben können, wie wir es gewohnt sind, ist auch ein Verdienst der EU.“

Zusammen mit der Europa-Union Deutschland, Kreisverband Osnabrück Stadt und Land, zeigt Europe Direct die Ausstellung. Diese ist im Frühjahr 2017 entstanden und tourt seitdem durch die Bundesrepublik. Zu sehen sind dort nicht nur wichtige historische Stationen des europäischen Eini-gungsweges, auch die aktuellen Herausforderungen wie etwa die Asyl- und Sozialpolitik sind ein Thema.

Mit der Unterzeichnung der Verträge im März 1957 in Rom wurde die europäische Einigung entscheidend vertieft. Zwar existierte bereits davor die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS/Montanunion), aber die Römischen Verträge gelten – nicht nur bei Experten – als die Gründungsurkunde der EU schlechthin.

Damit kommt das Gymnasium auch seinem Auftrag nach, „eine Vielfalt in Bildung, Erziehung und individueller Förderung anzustreben, um die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern Europas zu erziehen“, so Vanessa Buß, die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Bersenbrück.