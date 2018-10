Bersenbrück/Ankum. Wie groß ist das Elterninteresse an einem gymnasialen Zweig in der August-Benninghaus-Schule in Ankum? Das möchte die Samtgemeinde Bersenbrück mit einer Befragung ermitteln. Ab nächster Woche sollen dazu vier Informationsabende für Eltern von Grundschulkindern stattfinden.

Die Initiative für eine gymnasiale Mittelstufe ging von der Ankumer Oberschule au s. Der Gymnasiale Zweig bereitet Oberschüler auf den Wechsel auf ein Gymnasium oder eine gymansiale Oberstufe an der Gesamtschule nach dem Durchlaufen der Oberschule vor. Die Samtgemeinde strebe an, den gymnasialen Zweig zum Schuljahr 2019/2020 zu beantragen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Voraussetzung für einen solchen Antrag an die Landesschulbehörde sei allerdings die Klärung der Frage, ob sich genügend Schüler finden für den neuen Schulzweig. Deshalb soll dazu in diesem Monat noch eine Befragung der Eltern von Schülern in sämtlichen sieben Grundschulen der Samtgemeinde stattfinden.

Zuvor sollen die Eltern umfassend über das geplante gymnasiale Angebot an der Ankumer Oberschule informiert werden. Dazu bietet die Samtgemeinde Informationsabende an in Ankum, Alfhausen, Rieste und Bersenbrück.

Stattfinden sollen diese Informationsabende am Dienstag, 23. Oktober in der August-Benninghaus-Schule in Ankum; am Mittwoch, 24. Oktober in der Grundschule Alfhausen; am Donnerstag, 25. Oktober in der Johannesschule Rieste und am Montag, 29. Oktober in der Grundschule Bersenbrück. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.