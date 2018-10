Der Mitmachzirkus „Casselly“ gastiert an der Grundschule Alfhausen und arbeitete mit den Schülern. Foto: Horst Schwitalla

Alfhausen „Mitmachzirkus“ ist diese Woche an der Grundschule Alfhausen angesagt. Alle acht Klassen und zwei Klassen der Paul-Moor-Schule proben eifrig für Galvorstellungen am Donnerstag um 18 Uhr und am Freitag um 17 Uhr.