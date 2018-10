Eggermühlen. Am 17. November kommen Freunde der Musik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren wieder voll auf ihre Kosten: Im Gasthof Böhmann in Eggermühlen startet die zweite Oldie-Beat-Party mit drei Bands.

Albtauchen in die Zeit des Star-Clubs, der Schlaghosen und Miniröcke: Am 17. November kommen Freunde der Musik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren wieder voll auf ihre Kosten. Im Gasthof Böhmann in Eggermühlen startet die zweite Oldie-Beat-Party mit drei Bands.

„Wir möchten mit der Oldie-Beat-Party an das großartige Feedback vom vergangenen Jahr anknüpfen,“ sagt Festwirt Jan Böhmann. Erneut stünden die Bands The Beat, Just for fun und The Four Lords auf der Bühne. Einige der Musiker hätten hier bereits vor Jahrzehnten den Saa gerockt.

Die Oldiefans erwarte ein schwungvoller, musikalischer Streifzug durch die Jahrzehnte, die geprägt waren von Mersey Beat, Woodstock, von Manfred Sexauers Fernsehsendung Beat Club, Ilja Richters Disco und den Anfängen des „Rockpalasts“, einer Ära, in der die Beatles, Kinks, Searchers, Manfred Mann`s Earth Band und die Stones die Hitparaden stürmten.

Ralf Schlüwe, Gitarrist und Sänger von The Beat, freut sich auf das Oldie-Event. The Beat spielt auf der Osnabrücker Maiwoche, bei großen Open-Air- und Stadtfesten und auch auf Mallorca.

Die zweite Band, die an diesem Abend bei Böhmann auf der Bühne stehen wird, ist die Osnabrücker Formation Just For Fun. Sie ging aus Gruppe Skiffle-Express hervor, die eine Stammplatz auf der Maiwoche hatten.

Mit The Four Lords sind vier weitere Vollblut-Musiker mit an Bord. Sie sind ein Highlight der Osnabrücker Beat-Party.